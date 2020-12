L'Afrique sur les marchés mondiaux [Business Africa]

Alors que le nombre de cas COVID- 19 continue d'augmenter en Afrique, comment les entreprises qui ont déjà été touchées par des mois de restrictions et de pertes de revenus peuvent-elles s'adapter et prospérer ? Dans cette édition de business Africa, Sanda Ojiambo, PDG et directrice exécutive du Pacte mondial des Nations unies, nous rejoint depuis New York pour discuter de la manière dont les entreprises africaines peuvent sortir plus fortes de la récente crise.

L'ONU souligne le rôle du secteur privé dans le développement de l'Afrique.

Le secteur privé peut jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique et les Nations unies travaillent en collaboration avec les gouvernements et d'autres parties prenantes pour promouvoir des pratiques commerciales responsables. Lors d'un récent événement virtuel organisé par cet organisme, les entreprises ont discuté des moyens de se relever de la pandémie de coronavirus, tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté, la corruption et les violations des droits de l'homme, entre autres défis africains.

Résolution sur l'intelligence économique

Les problèmes les plus urgents de l'Afrique, peuvent-ils être résolus par une intégration efficace dans l'économie mondiale ? Le continent riche en ressources peut générer beaucoup de richesses pour améliorer la vie de ses habitants, mais très souvent ces ressources sont exploitées au profit des riches. Le mouvement Filimbi, dirigé par le banquier et activiste Floribert Anzuluni, se bat pour faire évoluer les mentalités.

Guerguerat, la "porte de l'Afrique" du Maroc

Pour un avant-poste frontalier qui ne compte que trois motels, trois cafés, trois épiceries, deux stations d'essence et un coiffeur, on pourrait trouver un peu tiré par les cheveux la description de Guerguerat comme la porte du Maroc vers l'Afrique. Et pourtant, il y a deux semaines, le Maroc a lancé une opération militaire le long de cette frontière, dans l'intérêt de l'Afrique et de l'Europe.