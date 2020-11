Mauritanie : Mesures sociales pour 60 ans d'indépendance

La Mauritanie a fêté ses 60 ans d’indépendance ce samedi 28 novembre.

A cette occasion, le président Mohamed Ould Cheikh el Gazouani a annoncé une série de mesures sociales avant d’assister à un défilé militaire dans la capitale Nouakchott.

"Je rends ici un hommage mérité et exprime ma profonde gratitude aux héros de notre vaillante résistance pour les actes de bravoure et de sacrifice, au prix de leur sang, pour défendre la Patrie au nom de sa liberté et de sa dignité", a déclaré le Président Gazouani lors d'une allocution télévisée vendredi.

Selon les nouvelles mesures, le personnel de la santé bénéficiera d'une hausse de 30% de leurs salaires et d'une généralisation de leur prime de risque.

"C'est un jour de fierté pour nous car il marque le recouvrement de notre liberté. C'est un beau jour que nous sommes heureux de célébrer chaque année", avance Fatima Ahmed.

Les pensions de retraites seront quant à elles doublées et payées tous les mois, alors que les primes des enseignants seront augmentées pour les encourager à travailler dans des zones reculées du pays.