Covid-19 : Biden appelle à la prudence à Thanksgiving

Aux États Unis, Joe Biden a placé la pandémie de Covid-19 au centre de son intervention à la veille de Thanksgiving.

Lors d'un discours à la Nation depuis son quartier général de Wilmington, le Président élu a appelé les Américains à surmonter leurs divisions pour lutter contre le coronavirus.

"Nous avons mené une bataille de près d'un an contre un virus qui a dévasté cette nation, qui nous a apporté des douleurs, des pertes et de la frustration. Qui a coûté la vie à tant de personnes. 260 000 Américains, et ce n'est pas fini... Je sais que le pays s'est lassé de ce combat, mais nous devons nous rappeler que nous sommes en guerre contre le virus, pas les uns contre les autres, pas entre nous."

Pendant ce temps le président Donald Trump, qui a à peine évoqué la pandémie ces derniers jours, a exhorté ses partisans à renverser le scrutin de novembre.

Il s'exprimait par téléphone depuis la Maison Blanche lors d'un événement organisé par des législateurs républicains de l'État de Pennsylvanie.

"Cette élection est truquée. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire pour notre pays. Il faut renverser ces élections parce que nous avons remporté la Pennsylvanie, et nous avons gagné tous les Swing States".

Les décès et les hospitalisations dus au Covid-19 sont en nette augmentation alors que les Américains célèbrent Thanksgiving. Les experts de santé ont pour leur part prévenu que les grands rassemblements familiaux risquent d'aggraver la situation.