Deborah Cox, star de Broadway, nommée aux "Black Music Icon Awards"

La star de Broadway Deborah Cox fait partie des nommés pour recevoir l e prix du meilleur divertissement aux Black Music Honors Icon Awards., cérémonie qui célèbre les icônes de la musique afro-américaine.

La chanteuse canadienne qui interprétait Whitney Houston dans la comédie musicale "The Bodyguard" ne cache pas sa satisfaction :

"Je suis très honoré parce que je vois cette nomination comme une reconnaissance. C'est tellement important de savoir que vous avez apporté quelque chose à la culture. Toutes ces années passées à faire de la musique, à tourner et à chanter devant des millions de personnes dans le monde entier...Durant tout ce temps, vous ne réalisez pas ce qui vous arrive. Une fois que l'on prend du recul, on voit les choses sous un angle différent. Et c'est un peu ce que la Covid m'a obligée à faire".

Le mois dernier, le "Nobody's Supposed to Be Here" challenge a envahi les réseaux sociaux. Les fans de Deborah Cox ne se sont pas fait prier pour reprendre le tube de leur idole. Des célébrités comme Queen ''Naija'', Keke Palmer, Melanie Fiona ou Tiffany Evans se sont également prêtées au jeu.

Deborah Cox prépare actuellement un spectacle de Noël à Miami, un show pour lequel toute l' équipe adhérera aux protocoles Covid-19 pour assurer la sécurité des spectateurs.

Les Black Music Honors ont lieu ce samedi soir à Chicago.