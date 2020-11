CAN : le Nigéria cale, le Maroc déroule

Un match trop facile qui se transforme en cauchemar. Les Super Eagles de Gernot Rohr en ont fait la terrible expérience ce vendredi à Benin City.

Une domination écrasante, des occasions à la pelle, un score de 4-0 à la demi-heure de jeu, pourtant le Nigéria a bien laissé filer de précieux points, à domicile, face à la Sierra Leone (4-4).

Alex Iwobi, Victor Osimhen et Samuel Chukwueze se sont d'abord amusés avec la défense adverse. Personne ne s'est inquiété de voir Kwame Quee réduire l'écart juste avant la pause. Le doute ne s'est instauré qu'avec les entrées remarquées d'Alhaji Kamara et Mustapha Bundu. En quinze minutes, les attaquants des Randers FC au Danemark et d'Anderlecht en Belgique crucifiaient à trois reprises Maduka Okoye, le gardien germano-nigérian (4-4).

Malgré cet accroc, le Nigéria reste un solide leader de ce groupe L avant Bénin-Lesotho ce samedi.

Copies parfaites pour les autres favoris

Le Mali domine la Namibie d'une courte-tête. El Bilal Touré, que nous vous présentions il y a quelques semaines, inscrit son deuxième but en deux sélections et permet aux Aigles de rejoindre la Guinée en tête du groupe A avec 7 points.

L'Afrique du Sud a mis du temps avant de repousser la faible menace santoméene. Percy Tau d'Anderlecht et Bongani Zungu des Rangers assurent l'essentiel et consolident la deuxième place du groupe C des Bafana Bafana derrière le Ghana.

Dans le groupe E, le Maroc s'est fait plaisir à domicile face à la Centrafrique. Victoire 4-1 avec un festival d'Hakim Ziyech. L'ailier de Chelsea lance d'abord le latéral de Dortmund Ashraf Hakimi pour l'ouverture du score avant de signer lui-même un doublé. Les Fauves avaient égalisé contre le cours du jeu, sur une longue ouverture de Wilfried Zahibo pour Louis Mafouta.

Hakim Ziyech est encore à l'origine du quatrième but des Lions oeuvre de Zakaria Aboukhlal. L'ancien international espoirs néerlandais fête dignement sa première sélection et le Maroc se détache au classement deux points devant la Mauritanie.

Un but de Youssef Msakni suffit au bonheur de la Tunisie dans le groupe J. Les Aigles de Carthage battent la Tanzanie et survolent cette poule complétée par la Libye et la Guinée Equatoriale.

Enfin dans le groupe K, pour les débuts sur le banc du Français Jean-Michel Cavalli, le Mena du Niger a dominé l'Ethiopie grâce à Youssouf Oumarou.