La victoire de Condé contestée au sein de la CENI

En Guinée, la victoire au premier tour d’Alpha Condé est contestée au sein de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Des émissaires de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de l’Union Africaine et de l’ONU arrivés ce dimanche doivent s'entretenir avec des membres de la commission électorale.

Un rapport de 22 pages publié ce week-end fait état de nombreuses irrégularités lors du scrutin, et entre le dépouillement et le décompte des voix.

Quatre membres de la CENI relèvent, entre autres, la présence surnuméraire de délégués du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) dans certains bureaux de vote, des écarts entre les suffrages exprimés et ceux obtenus par différents candidats, et le vote multiple et massif de militaires. Le rapport épingle également de très fort taux de participation dans des fiefs d’Alpha Condé, avoisinant les 99% en Haute Guinée, et notamment 100,14% à Faranah.

Les rues de la capitale Conakry sont désertes après des jours de manifestations qui ont fait des dizaines de morts.

Selon des résultats provisoires publiés samedi, Alpha Condé remporterait un troisième mandat controversé avec 59 % des voix, devant Cellou Dalein Diallo, crédité de 33,5% des suffrages.