Cap-Vert: Les chimistes qui recyclent l'huile de cuisson en savon

A Praia, au Cap Vert, des jeunes chimistes ont développé une technique qui transforme l'huile de cuisson utilisée en savon et en détergent.

Alex Mascarenhas and Deritson de Pina ont été diplômés de chimie et d'ingénierie biologique à l'université du Cap Vert il y a deux ans. Ils ont déjà recycle plus de 7.5 tonnes d'ancienne huile de friture dans leur atelier chez Alex.

L'huile de cuisson peut être recyclée en bougies ou en combustible, mais produire du savon et du détergent est plus simple et biodégradable.

"La majorité de nos ingénieurs-chimistes au Cap Vert sont des professeurs. Nous avons besoin de professionnels de notre secteur qui travaillent dans l'environnement," explique Deritson de Pina.

"Nous avons beaucoup de pollution créée par les déchets, ce qui est dangereux pour notre environnement. Donc nous sommes fiers de notre travail."

Ils travaillent avec les restaurants de la ville en recyclant leur huile de cuisson.

"Avant la production, nous traitons les huiles," explique Deritson de Pina.

"Nous utilisons deux processus: l'un avec de l'eau chaude, et l'autre pour enlever l'odeur d'huile et sa couleur noire. Ensuite nous pouvons commencer le processus de production, avant de faire sécher le savon sur un plateau pendant une journée, le couper en morceaux et l'emballer."

Beaucoup de déchets comme le plastique ou le papier ne sont pas recyclés au Cap Vert.

Avec leur marque Biodosa, déposée en 2019, ils espèrent entrer sur le marché international florissant des produits écologiques.

"La production est complètement artisanale," ajoute-t-il.

"Notre souhait est de devenir la plus grande entreprise écologique du Cap Vert et d'avoir des machines ainsi que notre propre atelier, et de faire de notre projet un succès."

Les savons sont fabriqués avec du bicarbonate de soude et parfumés avec des essences naturelles d'eucalyptus, de citron et de lavande.

Ils sont vendus pour 40 escudos (36 centimes d'euro) à l'atelier.