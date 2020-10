Début du dépouillement après une forte mobilisation

Le dépouillement des bulletins a débuté en Guinée après une forte mobilisation des électeurs.

Ce dimanche, près de cinq millions et demi de Guinéens étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur un troisième mandat consécutif d’Alpha Condé ou d’une alternance de son rival Cellou Dallein Diallo.

Le décompte des voix a commencé peu après la fermeture des bureaux de vote à 18h.

"Il y a plein de monde qui est intervenu, nous avons eu plus de votants que de non votants comme les années passées." déclare Ibrahim Camara, responsable du bureau de vote de Matam."Ils sont venus nombreux Pour le moment on a utilisé plus de trois paquets de bulletins. Et chaque paquet a 100 bulletins. Nous en sommes à 300 et quelques comme ça", avance pour sa part Mbalia Touré.

Cette présidentielle s’est déroulé après des mois de contestation, l’opposition reprochant à Alpha Condé d’utiliser la réforme constitutionnelle de mars pour remettre ses compteurs à zéro.

Les résultats devraient être connus dans quelques jours alors qu'un deuxième tour est programmé pour le 24 novembre prochain.