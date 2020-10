Côte d’ivoire: campagne présidentielle sans l'opposition

Les deux dirigeants de l'opposition Pascal Affi N’Guessan et Henri Konan Bédié ont appelé ce jeudi les Ivoiriens à empêcher toute activité liée au scrutin présidentiel alors que le coup d'envoi de la campagne électorale a été officiellement donné. Affi N’Guessan estime que le processus est illégal et ne répond à aucun critère international

"Nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple du Côte d'Ivoire, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours. Que ce processus électoral est illégal, parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international, et que nos militants - comme les électeurs ivoiriens - doivent s'abstenir de participer. "

Le candidat Alassane Ouattara brigue un troisième mandat et l'opposition qui pousse à la désobéissance civile s'était déjà rassemble le weekend dernier pour marquer son opposition à ce nouveau mandat. Elle a par ailleurs appelé ses partisans de ne pas accepter les cartes d'électeurs.

Le président sortant pour sa part a bien entamé sa campagne avec des slogans le présentant comme "le meilleur" pour la Côte d'Ivoire, la jeunesse et les fonctionnaires du pays.