Le roi Mohamed VI appelle à la "mobilisation générale"

Le roi Mohamed VI a appelé vendredi à la "mobilisation générale" face à une crise sanitaire "sans précédent" qui a profondément affecté l'économie du Maroc.

"Faire face à cette crise sans précédent, relever les défis qui en découlent requiert une mobilisation nationale générale", a-t-il dit dans un discours filmé au palais royal et diffusé au Parlement.

Pour ce rendez-vous annuel d'ouverture de la session parlementaire, le monarque de 57 ans a expliqué avoir choisi un "format inédit" de discours à distance du fait des "circonstances exceptionnelles".

Le Maroc a enregistré vendredi un record de contaminations au Covid-19 avec 3.445 nouveaux cas, portant le total des contagions recensées à 146.398, dont 2.530 décès, selon le dernier bilan officiel.

Fin septembre, la Banque centrale marocaine a aggravé ses prévisions de récession pour 2020, tablant sur une contraction de 6,3% liée au "redémarrage plus lent que prévu" des activités et à "la fermeture quasi-totale des frontières" qui a plombé le tourisme, alors que la sécheresse affecte le secteur agricole.

Dans son intervention, Mohamed VI a placé la relance de l'économie et le renforcement de la protection sociale en tête des défis urgents.

Il a ainsi rappelé les mesures déjà prises - soutien des entreprises en difficulté, fonds d'investissement stratégique doté de 15 milliards MAD (1,4 mds euros), plan de généralisation de la couverture sociale, "nouvelle stratégie agricole" incluant la "mobilisation d'un million d'hectares de terres agricoles collectives".

Le "nouveau contrat social" prévoit notamment d'ouvrir la couverture médicale de base à 22 millions de bénéficiaires actuellement sans filet, les droits à la retraite pour 5 millions de travailleurs encore exclus du dispositif et des allocations familiales pour trois millions de familles et sept millions d'enfants en âge scolaire, selon ses chiffres.

"Cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de déficits", a estimé le roi, en appelant les institutions de l'État et les entreprises publiques "à agir comme un levier de développement, et non comme un frein".

L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis la mi-mars a été prolongé jusqu'au 10 novembre prochain.