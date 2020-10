Soudan : Alaa Salah, la Reine de Nubie nominée au Nobel de la Paix 2020

La Soudanaise Alaa Salah fut propulsée dans la célébrité lors de manifestations contre le président Omar el Béchir.

Nominée pour le Prix Nobel 2020 qui sera décerné ce vendredi, elle était revenue sur cet épisode lors d’une interview en avril 2019.

"Le jour où la photo a été prise, je chantais un poème révolutionnaire qui se résumait à : "Une balle ne tue pas, ce qui tue c'est le silence des gens". Ce qui reflète bien la réalité de la révolution. Nous participons au mouvement de protestation depuis ses débuts en décembre 2018. Notre slogan était "liberté, paix et justice". J'ai pris part à de nombreuses marches et manifestations dans plusieurs quartiers et villes".

Surnommée "Kandaka", ou reine de Nubie, elle est devenue une icone des protestations dans le monde arabe.

"Ce qui a surtout attiré l'attention sur ma présence lors de la manifestation c' était que j'étais habillé en tenue blanche traditionnelle. C'est ce qui a marqué les esprits. J’étais dans cette tenue pendant tout le mois de mars et aussi le deuxième jour du sit-in, le 7 avril".

Dans les clips et sur des photos, Alaa Salah se tient au sommet d'une voiture portant un long foulard et une jupe blanche. On la voit chanter et haranguer la foule, ses boucles d'oreilles dorées reflétant la lumière du coucher de soleil.