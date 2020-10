Le président ghanéen Nana Akufo-Addo se rend en personne au siège de la Commission électorale

Au Ghana, les candidats déclarés à l’élection présidentielle et souhaitant faire acte de candidature ont jusqu'au 09 octobre pour le faire. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est donc dans les temps. Il a porté lui-même son formulaire officiel d'inscription au siège de la Commission électorale. Cette remise en main propre est une première pour un président en exercice d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Nana Akufo-Addo brigue un second mandat. Les élections présidentielles et législatives au Ghana auront lieu le 7 décembre.