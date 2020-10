Rapprochement militaire entre les USA et le Maroc

Dernier arrêt pour le Secrétaire de la défense états-uniens. Ce vendredi Mark Esper a officialisé son dernier accord en Afrique du Nord: une coopération de défense de 10 ans avec le Maroc. Un traité signé, alors que les Etats Unis cherchent désespérément des alliés dans la zone pour faire face au conflits en Libye et au Sahel.

"_Notre alliance de longue durée n'a pas fait qu'endurer le temps. Nous sommes restés, côte à côte, pendant des défis majeurs qui ont transformés le 20 eme siècle, et avons transitionné dans le 21 eme siècle, plus fort que jamai_s" a déclaré le Ministre des affaires étrangères marocain Nasser Bourita.

Des mots de fraternité du Ministre des Affaires Etrangères repris dans la foulée, par le Secrétaire à la Défense des Etats Unis.

"Maintenant plus que jamais, nos deux nations travaillent ensemble de façon rapprochée, pour faire face aux défis d'un environnement sécuritaire de plus en plus complexe, qui va du contre terrorisme et d'autres menaces transnationales à l'instabilité régional et d'autres défis stratégiques plus grands" a expliqué le Secrétaire à la Défense des Etats-Unis Mark Esper.

Face aux enjeux stratégiques de la région, les Etats Unis voient dans le Royaume de Chérif un allié de taille dans la zone. Les Etats Unis se positionnent en Afrique du Nord, alors que le mandat du président Trump avait plutôt semblé présager un effacement de la zone.