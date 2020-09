Egypte : L'héritage de Nasser 50 ans après sa mort

Cinquante ans après sa mort, le leader égyptien Gamal Abdel Nasser demeure une figure clivante.

Officier supérieur de l'armée, il a renversé le roi Farouk soutenu par les Britanniques lors d'un coup d'État militaire en 1952.

Premier ministre de 1954 à 1956 avant de devenir président, il a été fêté comme un rempart contre Israël, le colonialisme et la pauvreté pendant une grande partie de ses 16 années au pouvoir. Cofondateur du Mouvement des Non-Alignés, charismatique et chantre du nationalisme arabe, il avait mis en place un régime de parti unique et gouverné d'une main de fer.

Parmi les premiers succès de celui qui se battait pour l'unité du monde arabe, l'échec de l'invasion par la Grande-Bretagne, la France et Israël, et la nationalisation du Canal de Suez.

Ses détracteurs voyaient en lui un symbole de l'autoritarisme populiste, compromettant son statut sur la scène internationale au moment de sa mort, le 28 septembre 1970.