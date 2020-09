Cote d'Ivoire : Rassemblement pro-Ouattara à Paris

Rassemblement pro-Ouattara à Paris.

Ce samedi, des centaines de partisans du président ivoirien se sont donné rendez-vous sur la Place des Invalides, en soutien à leur candidat qui brigue sa réélection le 31 octobre.

"C'est quelqu'un qui a bâti la Côte d'Ivoire. Il nous a fait de belles maternités, pour qu'on puisse accoucher. Il a construit des immeubles, des métros. Il a réalisé plein de choses par rapport à ceux qui sont passés avant lui", avance Djakité Karidiata.

Selon les soutiens d'Alassane Ouattara, la réforme constitutionnelle de 2016 aurait remis les compteurs à zéro concernant la limite à deux mandats.

Crainte de violences

A l'instar de Titiane Koné, délégué du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) pour la région île-de-France. "La loi ne va pas toujours dans le sens où on veut et il faut l'assumer. Elle est là pour tout le monde. On l'accepte, et on continue avec. Sans loi, c'est le désordre. Elle peut nous être favorable à un moment, et défavorable à un autre moment. On ne peut choisir le moment où il nous est défavorable et là on brûle la Côte d'Ivoire."

La crainte de violences à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte, dix ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3 000 morts, après le refus de l'ex-président Laurent Gbagbo (2000-2010) de reconnaître sa défaite.

Le rassemblement de Paris faisait écho au meeting du RHDP à Yopougon, un fief de l'opposition dans la commune d'Abidjan.