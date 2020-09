Afrique du Sud : les frontières vont rouvrir le 1er octobre

L’Afrique du Sud termine la sortie de son confinement et passe au niveau 1 d’alerte sanitaire, le niveau le plus bas. Avec quelque 650 000 cas et plus de 15 000 décès, l’Afrique du Sud reste le pays le plus touché du continent, et le 8ème au niveau mondial. Le rythme des contaminations a nettement diminué ces dernières semaines. Un constat qui a poussé le président Cyril Ramaphosa, à lever la plupart des restrictions encore en place.

"Nous ne pouvons pas nous permettre une résurgence des infections dans notre pays. Une seconde vague serait dévastatrice pour notre pays et bouleverserait à nouveau nos vies et nos moyens de subsistance. C'est à chacun d'entre nous, en tant que Sud-Africains, de veiller à ce que cela ne se produise pas".

A partir de la semaine prochaine, le couvre-feu ne sera en vigueur qu’entre minuit et 4 heures du matin, et les rassemblements seront autorisés sous conditions : pas plus de 250 personnes en intérieur, 500 en extérieur. Six mois après la mise place d’un confinement très strict, les frontières internationales de l'Afrique du Sud seront rouvertes à partir du 1er octobre.

Un soulagement pour l’industrie du tourisme, à l'approche de la haute saison.