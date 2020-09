Afrique du Sud : Reprise progressive des vols internationaux en octobre

Réouverture prochaine des frontières aériennes en Afrique du Sud.

Les vols internationaux pourront reprendre à partir du 1er octobre, alors que le pays entame un assouplissement progressif de ses mesures pour combattre le coronavirus.

"Si des personnes viennent dans notre pays pour demander un visa, nous demandons une attestation de test négatif au COVID de moins de 72 heures ", a fait ressortir le ministre des Transports, Fikile Mbalula.

Mpumi Mpofu, la directrice de l'Airports Company South Africa, ne se fait pas d'illusions sur la temps que cela prendra pour attirer des touristes : "Le processus sera long et difficile pour regagner la confiance des passagers et des compagnies aériennes. On a tous vu des articles de presse parlant de fermetures de compagnies aériennes, de compagnies qui ont fait faillite".

Seuls les aéroports de Johannesburg, du Cap et de Durban seront ouverts aux vols internationaux.

Les passagers présentant des symptômes de COVID19 seront placés en quarantaine.