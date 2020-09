L'hymne contre la morosité d'une chorale du Caire

La chanson intitulée "El Youm" a rassemblé virtuellement la chorale du Caire et plusieurs solistes et musiciens. Objectif : faire sortir les Égyptiens de la morosité ambiante. La vidéo enregistrée sur des téléphones portables a eu un succès immédiat avec plus de 100 000 vues en moins de 48 heures.

Nayer Nagui, fondateur et directeur artistique du Cairo Celebration Choir n'est pas surpris de ce succès : _" les gens font tourner la chanson en boucle. Ils dansent et enlèvent leur masque quelques instants pour chanter. C'était l'objectif de la chorale, faire ressortir quelque chose de positif du confinement. Il faut prendre cette chanson comme un signe d'espoir et un moment de partage." _