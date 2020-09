Nigeria-Ghana : taxe à un million de dollars américains et tensions commerciales persistantes

Dans cette édition d'Africanews, Jeremiah Fisayo aborde les thèmes suivants :

- Les hôpitaux du Kenya enregistrent 50 à 60 % de visites en moins dans les cliniques en raison de la pandémie de covid-19. Une entreprise kényane a mis au point une application pour smartphone qui permet aux patients d’obtenir les traitements dont ils ont besoin. Ces derniers, à partir de 10 dollars américains la consultation, peuvent ainsi rencontrer un médecin dans les 20 à 30 minutes qui suivent leur demande.

- Les tensions commerciales entre le Ghana et le Nigeria persistent. Les commerçants nigérians établis à Accra dénoncent l’actuelle difficulté de faire des affaires au Ghana. En cause : l’obligation désormais, pour les non-citoyens voulant investir dans le pays, de s’acquitter d’une taxe d'un million de dollars américains (environ 850 000 euros). Pour aborder cette affaire, la rédaction Africanews s’est entretenue avec le journaliste et éditeur nigérian, Dele Momodu,

"Ces tensions entre le Ghana et le Nigeria sont vraiment regrettables. Ces pays sont censés être les deux voisins les plus proches d’Afrique de l'Ouest".

Dele Momodu, journaliste et éditeur nigérian.

- L'économie sud-africaine était déjà en récession – sa deuxième en deux ans - lorsqu'elle a été frappée par le Covid-19. Elle avait reculé de 2 % au premier trimestre de cette année. Au deuxième trimestre, elle s’est effondrée de 51 % alors que l’activité commerciale dans le pays est à l’arrêt.