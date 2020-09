Kenya : Le Coronavirus mène la vie dure aux enseignants

Au Kenya, la pandémie de coronavirus porte un coup dur au secteur de l'éducation. Les écoles du pays resteront fermées jusqu'en janvier 2021. Les enseignants et le personnel des écoles, ont du se rabattre sur d'autre gagne pain pour subsister.

Beatrice Maina, directrice d'école, a transformé une salle de classe en poulailler :

"Certains d'entre eux se sont donc tournés vers d'autres activités et moi, en tant que directrice de l'école, je me suis aventurée dans l'élevage de volaille et maintenant c'est ce que je fais. Et j'espère que même mes professeurs font encore quelque chose, car la vie doit continuer".

Les écoles privées, qui accueillent environ un cinquième des enfants kenyans, sont également closes. Plus de budget pour soutenir financièrement leurs salariés, ils ont du partir avec des congés sans solde, comme l'explique Peter Ndoro, PDG de l'Association des écoles privées du Kenya :

''Cela a vraiment affecté nos professeurs et nous ne savons pas s'ils auront suffisamment de motivation pour revenir et continuer à enseigner à nos élèves d'ici 2021, date à laquelle les écoles rouvriront leurs portes".

Un petit nombre d'écoles vivote grâce à l’enseignement en ligne, mais ces revenus couvrent à peine les frais de subsistance de base des enseignants.

Du fait de la pandémie de Coronavirus, 17 millions d'élèves du primaire et du secondaire devront redoubler leur année scolaire.