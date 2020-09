Angola : $900 millions gelés des comptes de Carlos Vicente en Suisse

900 millions de dollars, c’est la somme que la justice suisse a gelé des sept comptes de l’Angolais Carlos Manuel de Sao Vicente.

Marié à la fille de l’ancien président angolais Augonstinho Neto, Carlos Vicente dirige la société Angola, Agora e Amanhã, à laquelle le bureau du procureur général du pays a saisi plusieurs propriétés ainsi que 49 % des parts dans la Standard Bank of Angola.

L’économiste détenteur d'un passeport portugais est devenu la dernière cible en date du gouvernement de Joao Lourenco. Ce qui a permis à l’Angola d'améliorer son score dans l'indice de perception de la corruption.

"Les autorités compétentes ne reculeront pas dans leur détermination à lutter contre la corruption et l'impunité.. A tenir pénalement responsables les présumés criminels. Et récupérer les biens acquis illicitement et qui ont porté préjudice à l'État angolais. Où qu'ils se trouvent, en Angola ou à l'étranger".

Carlos Vicente est très lié à Sonangol, une compagnie pétrolière dirigé par Isabel Dos Santos, qui fait l’objet d’une enquête de détournements de fonds. Son avocat genevois a toutefois déclaré que qu'il niait tout méfait.