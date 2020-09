Soudan : une feuille de route pour définir les contours de la paix

Le gouvernement soudanais et les groupes rebelles se réunissent pour définir les contours de la sortie du conflit.

Après l'accord historique signé lundi à Juba, les autorités de transition et les chefs du Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) ont lancé ce mardi à Khartoum les premières discussions pour établir une feuille de route pour la paix.

Ces accords prévoient le démantèlement des mouvements armés et leur intégration dans les forces régulières. Le texte aborde également les questions de la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses et du pouvoir, ainsi que le retour des réfugiés et des déplacés.

Le Soudan sort profondément marqué par les 17 années de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts notamment dans la région du Darfour. Le processus de paix reste fragile : deux groupes rebelles ont refusé de se joindre à l'accord et plusieurs accords de paix ont échoué en 2006 et en 2010.