Le Carnaval de Notting Hill passe en mode digital !

C’est l’un des événements les plus colorés, rythmés et culturellement expressifs de Royaume-Uni !

Le carnaval de Notting Hill, annulé pour raisons sanitaires. Pas de quoi stopper les organisateurs du plus grand festival de rue d'Europe. Ils ont imaginé un événementl entièrement digital qui débutera ce week-end à Piccadilly Circus. Le tout sera diffusé en ligne avec pour thème principal l'injustice raciale et le soutien à Black Lives Matter.

"Le carnaval est une protestation. Nous sommes tous des rebelles...(rires) et le simple fait d'être au Carnaval, le simple fait d'y participer, c'est rejoindre la commémoration et se battre pour ce qui est juste, c'est se battre pour la liberté, et c'est pourquoi c'est vraiment important", explique Clary Salandy, directrice artistique de Mahogany Carnival Arts.

Le carnaval de Notting Hill est l’un des événements les plus populaires du Royaume-Uni. Chaque mois d'août depuis la décennie de 1960, il célèbre la communauté afro-caribéenne. Cette année, les festivaliers découvriront plus de coulisses des événements.

"La balance de la justice... était un costume que nous avons fait il y a quelques années, pour questionner et parler de la justice dans le monde, de la justice envers les gens, les races, les couleurs."

Cette année, le carnaval débutera avec un décompte sur grand écran au cœur du quartier de Picadilly Circus.

Les festivités seront diffusées sur les quatre premières chaînes de télévision nationale et à la radio ainsi que sur le site internet créé pour l'occasion.

La programmation réserve son lot de surprises, avec des artistes enregistrés aux quatre coins du monde.

Alors, cette année, aucune excuse pour rater le carnaval de Notting Hill !