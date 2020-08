PSG-Bayern Munich : la finale de tous les espoirs

PSG-Bayern, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des champions ce dimanche

L'histoire d'un match entre deux équipes de haut niveau, où le jeune Paris Saint-Germain, 50 ans défie le Bayern Munich, 120 ans d’histoire et cinq Ligue des champions dans sa besace.

Un avantage pour le Bayern, reconnaît Thomas Tuchel, entraîneur parisien, qui reste malgré tout confiant.

Même état d'esprit pour Kylian Mbappé. L'attaquant de 21 ans qui s'est remis d'une entorse y voit une occasion d'entrer dans le cercle des grands d'Europe.

"C'est exactement la raison pour laquelle j'ai rejoint le club. J'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire du football français. J'ai une autre occasion de le faire demain. Depuis que je suis arrivé en 2017, nous avons connu de nombreuses déceptions, maintenant nous sommes en finale et cela a montré que je n'ai pas abandonné et que nous n'avons pas non plus abandonné en tant qu'équipe", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match.

Forcément, le contexte sanitaire s'immisce quelque peu dans l'organisation de ce grand rendez-vous européen. Comme prévu par l'UEFA, l'instance derrière la Ligue des Champions, les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes se tiendront à huis clos.

Pour triompher du rouleau compresseur bavarois, qui totalise onze buts sur ses deux derniers matches, Paris devra aligner une défense de fer et une attaque offensive.

Depuis la création de Ligue des champions en 1955, le Bayern a déjà disputé dix finales de C1. S'il remportait la 11e contre Paris, le club pourrait rejoindre Liverpool avec six titres.

À Lisbonne ce dimanche, la finale s’annonce donc palpitante pour ce duel franco-allemand.