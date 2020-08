Décryptage de la situation politique au Mali

Pour décrypter la situation politique au Mali, nous avons avec nous la politologue et présidente de l’African Security Network, le Dr Niagalé Bagayoko.

Tatiana Mossot, Africanews : Ce coup d’Etat était-il prévisible au sein de l’armée malienne ?

Niagalé Bagayoko : Il y avait depuis une quinzaine de jours des bruits qui couraient, faisant état de différentes connexions entre des hommes politiques maliens et certains courants au sein de l’armée, qui par ailleurs ont vu leurs moyens renforcés au cours des dernières années à la faveur des différents programmes qui ont été mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme ou plus largement pour lutter contre la situation d’insécurité dans le pays.

Niagalé Bagayoko, les militaires sont-ils le grand gagnant de ce coup de force, malgré leur promesse d’organiser des élections ? Ne seront-ils pas tentés de garder le pouvoir ?

En général ils ne peuvent pas et ne veulent pas garder le pouvoir. Il me semble difficile qu’une junte reste durablement à la tête du Mali. Mais attention, c’est peut-être là que nous verrons à qui profite le crime. Quelles vont être les solutions qui seront promues pour ramener les civils au pouvoir ? Il va être très compliqué de trouver une solution que les populations vont trouver légitime aujourd’hui, puisque toutes les solutions qui ont été essayées et éprouvées jusqu’ici se sont révélées être un échec.