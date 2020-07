Covid-organics : désillusion africaine ?

En Afrique, des autorités de pays ayant acquis le produit, doutent ou nient carrément la capacité du covid-organics, la tisane malgache, à guérir ou prévenir du coronavirus. Voici pourquoi.

Cette fois-ci, ce n’est pas l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plutôt un pays africain. Et pas des moindres. « La tisane n’a montré aucune preuve qu’elle possède de réelles propriétés curatives contre le COVID-19 », a déclaré jeudi, le Dr Osagie Ehanire, ministre nigérian de la Santé.

C‘était au sortir d’une réunion de mise au point des travaux du groupe de travail présidentiel de lutte contre le coronavirus. Une conclusion qui procède du rapport de l’Institut national de recherche et de développement pharmaceutique (NIPRD).

The Federal Government on Thursday declared that the much talked about Madagascar herb did not show any evidence that it has real curative properties against the COVID-19.



