Rwanda : la président Kagame célèbre son statut de grand-parent

Le président rwandais Paul Kagame s’est branché sur les réseaux sociaux pour célébrer la naissance de son premier petit-enfant. “La première fois est encore plus excitante !”, a-t-il tweeté.

Sans dévoiler le sexe du nouveau-né, Kagame a révélé que le bébé était né le dimanche 19 juillet. “Depuis hier, nous sommes très heureux et “officiellement” grands-parents”, en référence et à son épouse Jeanette et à lui-même.

Since yesterday we are very happily and ‘officially’ grand parents. Congratulations A&B!!

..:):):) What a joy!? — Paul Kagame (@PaulKagame) July 20, 2020

Kagame a ajouté : “Félicitations A&B ! Quelle joie !?” A&B fait référence à sa fille Ange et à son mari Bertrand Ndengeyingoma. Le couple s’est marié en juillet 2019.

Les informations disponibles au moment de leur noces indiquaient que Bertrand, diplômé de la London School Economics, était urbaniste. Ange, née à Bruxelles en 1993, est diplômée en sciences politiques du Smith College dans le Massachusetts.

Le couple présidentiel possède quatre enfants à savoir trois fils et une fille. Le premier enfant, Ivan Kagame, a récemment été nommé au conseil d’administration d’un organisme gouvernemental clé – le Conseil de développement du Rwanda, RDB.