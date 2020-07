Covid-19 en Afrique : l'OMS s'inquiète de la propagation du virus

L’accélération continue de la pandémie de coronavirus en Afrique inquiète l’Organisation mondiale de la santé.

L’agence onusienne de la santé qui ne cesse de multiplier les sorties a une fois de plus mis en garde contre l’augmentation des cas de coronavirus en Afrique subsaharienne. La hausse des chiffres en Afrique du Sud pourrait être selon l’OMS un “précurseur” d‘épidémies sur le continent.

“Alors que l’Afrique du Sud vit un événement très, très grave. Je pense que c’est vraiment un marqueur de ce à quoi, le continent pourrait être confronté, si des mesures urgentes ne sont pas prises pour lui apporter un soutien supplémentaire. Et nous l’avons vu dans d’autres régions. Parfois, cette maladie peut se développer très rapidement, et parfois dans d’autres situations, elle se développe plus lentement, puis s’accélère. Et il est difficile de comprendre pleinement pourquoi il en est ainsi. Mais je suis très préoccupé par le fait que nous commençons à voir une accélération de la maladie en Afrique”, déclare Michael Ryan, chef des urgences à l’OMS.

Selon les statistiques de l’OMS, les cas en Afrique du Sud ont augmenté de 30 % au cours de la semaine dernière, le Kenya de 31 %, Madagascar de 50 %, la Zambie de 57 % et la Namibie de 69 %. 597.223 cas confirmés de Covid-19 ont été signalés sur le continent, dont 9.691 décès, lundi, selon les récentes données de l’OMS. Pour le moment, l’Afrique est le deuxième continent le moins touché, avec plus de 15.160 décès, devant l’Océanie.