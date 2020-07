Nigeria : au moins 23 soldats tués dans une attaque

Au moins 23 soldats ont été tués dans l‘État de Katsina au nord-ouest du Nigeria au cours d’une embuscade ont rapporté des sources sécuritaires dimanche.

Des militants armés ont ouvert le feu sur les soldats alors qu’ils traversaient une partie boisée du district de Jibia, à 60 kilomètres de la capitale de cet État.

Jusqu‘à présent, les corps de 23 soldats ont été retrouvés tandis que certains restent portés disparus.

Le bilan pourrait être plus élevé. Une recherche de soldats disparus est en cours.

Des groupes armés, connus localement sous le nom de bandits, ont été impliqués dans des vols de bétail et des enlèvements, mais un certain nombre d’experts ont averti qu’ils pourraient avoir des liens avec des groupes extrémistes de la région.

Selon des informations, depuis 2011, plus de 8 000 personnes ont été tuées, des centaines de communautés détruites et plus de 200 000 personnes déplacées dans cet État.