Afrique du Sud : la statue de Cecil Rhodes, suprématiste blanc, décapitée.

Un buste en bronze dans un parc du Cap en l’honneur de l’impérialiste britannique du XIXe siècle Cecil Rhodes a été décapité, a déclaré le gouvernement sud-africain mercredi.

Suprémaciste blanc, Rhodes a fait fortune grâce à l’exploitation minière et a colonisé des pans entiers des territoires d’Afrique australe au nom de la couronne britannique.

“La tête de la statue a été coupée du buste avec ce qui semble être une meuleuse d’angle quelque part entre dimanche soir et lundi matin”, a déclaré Rey Thakhuli, le porte-parole des parcs nationaux sud-africains, dans un communiqué.

La statue est située sur un site commémoratif sur les pentes de la Table Mountain du Cap, près de son Devil’s Peak.

C’est la dernière statue emblématique du colonialisme ou de l’esclavage à avoir été attaquée depuis que les manifestations “Black Lives Matter” ont éclaté à la suite du meurtre de George Floyd, un noir américain, par un policier blanc à Minneapolis en mai.

Rhodes était déjà une cible de la colère anticoloniale, en particulier des étudiants sud-africains.

Le mémorial de Rhodes a été construit en 1912 sur les pentes de la Montagne de la Table qui surplombe la ville.

Huit statues de lion bordent les marches géantes menant à un bâtiment de granit avec des piliers qui abrite le grand buste en bronze.

La statue a été vandalisée pour la première fois en 2001, lorsque de la peinture rouge a été éclaboussée dessus, et de nouveau en 2017, lorsque le nez a été coupé.

Plus bas sur les pentes de la montagne, à l’Université du Cap, une autre statue de Rhodes a été enlevée en 2015 lors des manifestations #RhodesMustFall.

Rhodes a créé la société diamantaire De Beers en Afrique du Sud et a utilisé sa richesse pour découper le territoire de la Rhodésie, aujourd’hui la Zambie et le Zimbabwe.

Salué en Grande-Bretagne à l‘époque comme un boucanier qui a donné du poids à l’idée que l’empire était une cause civilisatrice, il est aujourd’hui considéré comme un impérialiste raciste et impitoyable.

Il a laissé de l’argent à l’Oriel College de l’université d’Oxford après sa mort en 1902 à l‘âge de 48 ans.

Le mois dernier, le collège a voté en faveur du retrait d’une statue de Rhodes qui avait déclenché de grandes manifestations.