Nigeria : décès de la première femme pilote d'hélicoptère de combat

Véritable coup dur pour la gente féminine nigériane. La toute première femme de l’histoire du pays à exercer le métier de pilote d’hélicoptère de combat, Tolulope Arotile, 23 ans, est morte mardi des suites de blessures subies dans un accident de la route.

D’après un communiqué rendu public dans les réseaux sociaux par le service de communication de la Nigerian air force (NAF), l’armée de l’air nigériane, le drame s’est produit sur une route de l‘État de Kaduna dans l’extrême nord. La dame n’a pas pu survivre aux graves blessures subies pendant l’accident.

Il y a 3 ans, diplôme de pilote en poche, Tolulope Arotile entrait dans la NAF et devenait la première Nigériane à pratiquer le métier de pilote d’hélicoptère de combat.

Et en trois ans de service au sein de la NAF, la jeune femme de 23 ans a livré plusieurs combats dans le nord et écrasé du haut de son engin de nombreux éléments de groupes jihadistes dont Boko Haram et ISWAP qui endeuillent quotidiennement les populations du nord nigérian.

Des souvenirs qui sont loin de s’effacer si vite de la mémoire de ses collègues. Ainsi qu’en témoigne la flopée d’hommages sur les réseaux sociaux aussi bien d’anonymes que de hautes personnalités.

« Au cours de son bref, mais percutant séjour dans le service, feue Arotile a contribué de manière significative aux efforts visant à débarrasser les États du centre nord des bandits armés et d’autres éléments criminels en effectuant plusieurs missions de combat dans le cadre de l’opération Gama Aiki à Minna, dans l‘État du Niger », indique le communiqué de la NAF.

« Je me souviens l’avoir rencontrée à l’aéroport de Minna, lors d’une visite opérationnelle, après l’une de ces missions et avoir vu son empressement à contribuer au rétablissement d’une paix durable dans les zones touchées. Sa mort est une perte énorme pour la famille AirForce, et même pour l’ensemble Nation », reconnaît Marshall Abubakar, chef d‘état-major de la NAF.

