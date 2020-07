Zimbabwe : le président Mnangagwa pleure la mère de son opposant

Emmerson Mnangagwa a adressé mardi un message de condoléances au principal leader de l’opposition Nelson Chamisa qui venait de perdre sa mère.

« J‘étais triste d’apprendre le décès d’Ambuya Chamisa, la mère de Nelson Chamisa. Nos pensées et nos prières accompagnent Nelson Chamisa et la famille Chamisa en cette période difficile », a écrit le président zimbabwéen sur son compte Twitter.

I was sad to hear of the passing of Ambuya Chamisa, the mother of Nelson Chamisa. Our thoughts and prayers are with nelsonchamisa and the Chamisa family at this difficult time — President of Zimbabwe (edmnangagwa) July 7, 2020

Mardi, Ambuya Chamisa était dans son jardin quand elle s’est effondrée avant de trouver la mort, rapportent des médias zimbabwéens.

D’autres acteurs politiques ont eux aussi adressé des messages de réconfort au président du Mouvement pour le changement démocratique – Tsvangirai (MDC-T). « Mes plus sincères condoléances à la famille Chamisa. Je prie pour que le Seigneur vous réconforte en ces temps difficiles », a par exemple tweeté le Dr Thokozani Khupe, un autre responsable du MDC-T.

My deepest condolences to the Chamisa family. I pray that the lord comforts you in this difficult time. MHSRIP — Dr Thokozani Khupe (@DrThoko_Khupe) July 6, 2020

Chamisa quant à lui, garde de bons souvenirs de sa défunte mère à qui il dit devoir tout ou presque. « Elle m’a appris le respect, la discipline, l’intégrité et le travail acharné. Une femme travailleuse et polyvalente. Une guerrière de prière et un pilier dans la foi. Elle s’est effondrée dans son jardin et est allée se reposer auprès du Seigneur », écrit le leader de 42 ans.

La crise politique née de la présidentielle de juillet 2018 ne retombe toujours. Elle est au contraire aggravée par des accusations de torture et d’enlèvements contre des acteurs du MDC-T documentés par des ONG de défense des droits humains.