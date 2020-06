Football - Ligue 1 : le Nigérian Osimhen vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé

Le Nigérian Victor Osimhen est le gagnant de l‘édition 2020 du Prix Marc-Vivien Foé. L’annonce a été faite ce lundi par RFI et France 24, organisateurs du prix récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 depuis 2009.

L’attaquant de 21 ans devance Islam Slimani (AS Monaco) et Yunis Abdelhamid (Reims) au classement. Pour sa première saison en France, Osimhen auteur d’une belle saison a inscrit 13 buts et 4 passes décisives en 27 matchs sous les couleurs de Lille.

En succédant à l’Ivoirien Nicolas Pépé, le natif de Lagos devient ainsi le plus jeune joueur à décrocher le titre de meilleur africain du championnat d‘élite avec 284 points. Victor Osimhen est par ailleurs le deuxième Nigérian, lauréat de cette distinction après le gardien de but Vincent Enyeama (Lille) en 2013.

Arrivé à Lille l‘été dernier en provenance de Charleroi, Osimhen fait partie des joueurs les plus convoités du mercato. “J’ai intégré depuis longtemps que Victor ne serait plus là la saison prochaine”, a concédé l’entraîneur nordiste Christophe Galtier, le 19 juin. Il n’a pas repris l’entraînement avec les Dogues, étant au Nigéria où il a assisté aux funérailles de son père.

Mode d’emploi

Le Prix Marc-Vivien Foé ne concerne que les joueurs de Ligue 1 qui défendent les couleurs d’une équipe nationale africaine. Soixante-dix-neuf personnes – journalistes, consultants, anciens joueurs, etc. – ont voté pour l‘édition 2020. Chaque juré devait choisir trois joueurs. Le premier choisi recevait 5 points, le 2e 3 points, et le 3e 1 point.

Ce prix est aussi un hommage au talentueux milieu défensif camerounais qui mourut le 26 juin 2003 au stade Gerland de Lyon, lors d’un match des Lions indomptables contre la Colombie comptant pour la Coupe des confédérations de football. Une disparition qui émut la planète tout entière, y compris ceux qui ne s’intéresse pas au football.

Le palmarès

2009 : Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc)

2010 : Gervinho (Lille/Côte d’Ivoire)

2011 : Gervinho (Lille/Côte d’Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier/Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Étienne/Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Lille/Nigeria)

2015 : André Ayew (Marseille/Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Lille/Maroc)

2017 : Jean Michaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko Ekambi (Angers SCO/Cameroun)

2019 : Nicolas Pépé (Lille/Côte d’Ivoire)

2020 : Victor Osimhen (Lille/Nigeria)