Interclubs: la CAF veut reprendre en septembre

Lueur d’espoir pour les interclubs de la CAF. La Ligue des Champions et la Coupe de la CAF pourraient se poursuivre en septembre prochain.

Ça bouge enfin à la CAF concernant les tournois interclubs du continent. Après plus de trois mois d’interruption, les équipes qualifiées en demi-finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF peuvent se faire une idée sur la reprise. Pas de date précise, mais une projection. La Confédération africaine de foot met le cap sur septembre. Une révélation de son directeur des compétitions, le Nigérian Samson Adamu.

Le coronavirus et ses conséquences sur les initiatives privées dans le foot. On parle de centres de formation. Comment vivent-ils la crise ? Quelles sont leurs attentes ? On en parle avec un ex-international nigérian Stephen Abarowei, manager et propriétaires d’une académie de foot à Lagos. Il est l’invité de Football Planet cette semaine.

Et puis un petit tour en Europe avec notamment le retour de la Premier League et du Calcio italien. Avec Sadio Mané, mais sans Mohamed Salah, Liverpool n’a pas brillé et repousse le sacre qui tient désormais à cinq points. On y revient en fin d‘émission.