Mondial 2010 : Que reste-t-il de l'héritage dix ans après ?

Juin 2010- juin 2020, il y a dix ans, la première Coupe du monde en terre africaine. Le continent et les Sud-africains s’en rappellent. Dix ans après, que reste-t-il de cet événement mondial historique ?

Il y a 10 ans, l’Afrique accueillait la première Coupe du monde sur son sol. C‘était en 2010, en Afrique du Sud. Un rendez-vous historique qui n’aura pas marqué que par le bruit assourdissant des Vuvuzelas, mais également et surtout par sa réussite. 10 ans après, les Sud-Africains revisitent l’histoire et dressent un tableau pas tout à reluisant. Le journaliste sud-africain Tshepang Mailwane partage ses souvenirs et parle de l’héritage de ce grand rendez-vous planétaire dont toute l’Afrique s’est glorifiée.

Que mijote la CAF ? Certains se sont sans doute posés la question au moment d‘évoquer la CAN 2021. Tout ce qu’on sait, c’est que l’instance du foot continentale tient encore à l’organiser en janvier. C’est en tout cas ce qu’indique son Secrétaire général Abdel Bah dans un entretien avec Radio Sport Info du Cameroun. Or, la crise sanitaire mondiale n’offre aucune garantie. Organiser la CAN en janvier paraît même utopique.

Et puis, après plus de trois mois d’arrêt, la Premier League reprend ses droits ce mercredi. Une occasion pour Sadio Mané et Mohamed Salah de terminer la longue marche de Liverpool vers le titre. Mais en attendant, en Italie, on aura deux Africains en finale de la Coupe nationale. Le Sénégalais Kalidou Koulibaly et l’Algérien Faouzi Ghoulam, reprise de la Liga, l’actualité des Africains en Europe est à retrouver en fin d‘émission.