Gabon - Covid-19 : le festival numérique "l'Africain confiné"

S’arrimer à la situation de Covid-19 tout en valorisant la créativité, l’idée est de ce groupe de jeunes gabonais. En pleine conférence de presse virtuelle dans les locaux de la web télévision culturelle Wallyssimo, Alex Assembé présente Web’Festwa: « L’Africain confiné ».

Le festival fait entre autres la promotion de l’audiovisuel numérique, et vise également l’ouverture des œuvres du continent africain aux plateformes de diffusion numérique.

“Nous avons remarqué que dans le monde entier, sur le web, c’est à dire sur Internet, les personnes en groupes se filmaient à base de téléphone et c’est comme ça qu’on s’est dit, c’est intéressant d’organiser un festival qui porte le thème du Confinement”, a déclaré Alex Assembé, le Directeur de la Web’Festwa.

L’initiative vise non seulement à endiguer la propagation du virus, mais aussi à fournir une plateforme aux artistes afin qu’ils puissent mettre en avant leurs talents pendant cette crise sanitaire.

À travers le slam, l’un des participants, Appolo 13 de son surnom, s’efforcent de changer la façon dont les jeunes perçoivent les menaces de la Covid-19 .

“J’ai participé à la catégorie Meilleure vidéo sur la Covid-19. Pourquoi avoir participé ? Parce qu’aujourd’hui, c’est une pandémie qui mine le monde et moi en tant que slameur, je me suis dit pourquoi pas apporter ma pierre à l‘édifice ? Alors, j’ai prêté ma plume pour pouvoir simplement encore trouver ces canaux de communication et de sensibilisation aussi large. Bien sûr, mon pays et partout dans le monde. Donc, j’ai choisi le slam aujourd’hui pour pouvoir diffuser, on va dire, cette sensibilisation autour de moi”, a declaré Fabrice Mboumi, un participant.

Prenant en compte toutes les langues à condition que les œuvres soient sous-titrées en français, le concours est ouvert à toute personne ayant la nationalité d’un des 54 pays africains.