Football : la Liga prépare la reprise

La Liga espagnole se prépare déjà pour la reprise, après deux mois d’interruption du fait de la crise sanitaire mondial.

Les entraînements individuels et par petits groupes sont effectifs à la satisfaction de l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane.

“Je suis heureux de revenir ici et de travailler avec mes joueurs. C’est la chose la plus importante, après presque 60 jours, tout le monde est heureux de revenir à Valdebebas. Nous avions un plan de travail avec le personnel d’entraîneurs, et je pense que les joueurs étaient aussi heureux d’avoir quelque chose à faire à la maison. Ils ont fait un excellent travail, et ils sont revenus en pleine forme”.

À 11 journées de la fin de la compétition, Réal Madrid accuse deux points de retard sur le leader FC Barcelonne. Mais Zinedine Zidane garde toute sa sereninité. L’objectif est de remporter le titre.

“Nous devons rester positifs, nous avons une chance de retourner au travail, d‘être ici sur le terrain. Les joueurs savent qu’ils ont cette chance. Maintenant, nous avons 11 matchs de moins, donc nous allons bien nous préparer pour la fin de la saison. L’important au final, c’est de donner tout ce qu’on a pour gagner. On est là, c’est l’ADN du club, on essaie de gagner quelque chose”.

Après une semaine d’entraînement, Real Madrid semble monter en puissance

“Cette semaine a été formidable, nous avons pu travailler plus. Même, en travaillant en petits groupes, nous pouvons aller plus loin, tactiquement, physiquement, techniquement, travailler mieux. L‘équipe est meilleure cette semaine et sera encore meilleure la semaine prochaine”, a souligné le Ballon d’or France football 1998.

Vivement la reprise de la Liga, mais dans un contexte sanitaire qui impose le respect strict de la santé des acteurs et des spectateurs.