Egypte : la pandémie réduit la pollution de l'air

Un ciel plus clair et des rues plus calmes après le confinement de la population égyptienne du Caire.

Selon les responsables du ministère de l’environnement, la pollution de l’air dans la capitale a diminué de 36 % depuis la mise en œuvre des mesures de restriction pour contrer la Covid-19.

“Si nous parlons des principales causes de pollution dans une ville comme Le Caire, la première est le grand nombre de véhicules privés et publics ainsi que les différents moyens de transport qui circulent dans les rues du Caire, soit environ 60 % du nombre total de véhicules selon les dernières statistiques ; la deuxième est que le Caire est entouré de nombreuses usines gigantesques avec de grandes industries comme le ciment, l’acier et les produits chimiques qui polluent tout l’air. Troisièmement, les poumons du Caire sont limités et j’entends par là avec (un manque de) jardins et d’espaces verts”, explique Hassan Abou Bakr, professeur d’agriculture biologique à l’université d’Héliopolis.

Dans la ville côtière d’Alexandrie, les habitants jouissent d’un ciel bleu vif et d’eaux méditerranéennes exceptionnellement claires.

Les militants écologistes estiment que les êtres humains doivent reconsidérer leur mode de vie pour faire face au problème de la dégradation de l’environnement.

“Nous devons avoir une sorte d‘équilibre entre nos activités économiques, nos activités humaines et la qualité de l’environnement, nous devons travailler sur ce point, nous devons reconsidérer tout le type de mode de vie que nous menons”, indique Mohamed Abdel-karim Abdrabo, professeur d‘économie environnementale à l’université d’Alexandrie.

De manière générale, le monde a réduit ses émissions quotidiennes de dioxyde de carbone de 17 % au plus fort de la pandémie le mois dernier.

Une équipe internationale de scientifiques a calculé qu’au niveau mondial, les pics de pollutions ont connu la plus forte baisse des émissions de carbone depuis la Seconde Guerre mondiale.