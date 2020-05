Coronavirus : sept journalistes équato-guinéens suspendus après un débat (RSF)

Les sept journalistes d’une émission de débats de l’unique chaîne privée équato-guinéenne ont été suspendus après avoir critiqué des violences militaires durant le confinement dû à la pandémie du coronavirus, a déploré lundi l’ONG Reporters sans frontières (RSF).

“Buenos dias Guinea”, ou “Bonjour la Guinée (équatoriale)”, émission d’opinion et d’analyse, n’a plus été diffusée depuis le 1er mai, et ses sept journalistes ont été suspendus sans motif, selon RSF et plusieurs sources contactées par l’AFP.

Dans un pays souvent critiqué par des ONG pour le manque de liberté de la presse, la radiotélévision Asonga, qui diffuse l‘émission, est la seule privée, mais elle appartient à Teodorin Obiang, vice-président du pays et fils du chef de l’Etat, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 40 ans.

La veille de la suspension, les journalistes avaient critiqué à l’antenne des violences militaires contre les civils, évoquant des passages à tabac en pleine rue pour faire respecter les mesures de confinement.

“En Guinée équatoriale, même le coronavirus n‘échappe pas à l’hyper contrôle de l’information et à la censure. Ces journalistes qui n’ont rien fait d’autre que leur travail doivent être réhabilités dans leur fonction”, demande Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de RSF dans un communiqué publié lundi.

La Guinée équatoriale, petit pays d’Afrique centrale peuplé de 1,3 million d’habitants, compte officiellement 594 cas de coronavirus depuis le début de l‘épidémie.

Le confinement total des deux plus grandes villes, Malabo et Bata, a été annoncé mi-avril.

L’année dernière, deux journalistes de la même chaîne avaient été arrêtés et détenus pendant douze jours après avoir réalisé l’interview d’un juge qui critiquait la suspension dont il avait fait l’objet. Depuis leur sortie, ils n’ont toujours pas été rétablis dans leur fonction.

