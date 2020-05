Nigeria : après le décès d'Abba Kyari, Buhari nomme un nouveau directeur de cabinet

Un diplomate ayant longtemps servi à l’ONU a été nommé directeur de cabinet du président nigérian Muhammadu Buhari, après la mort du titulaire du poste, victime du coronavirus, a annoncé mercredi la présidence.

“Ibrahim Gambari est le nouveau directeur de cabinet du président Buhari. Il succède à Abba Kyari, mort le 17 avril 2020”, indique la présidence du Nigeria sur son compte Twitter.

Agé de 75 ans, M. Gambari a été ministre des Affaires étrangères de M. Buhari, un ancien général, après un coup d’Etat militaire dans les années 1980. Il est ensuite devenu secrétaire général adjoint de l’ONU, alors dirigée par le Ghanéen Kofi Annan (1997-2006).

Ibrahim Gambari est un “diplomate respecté qui a joué des rôles significatifs sur la scène internationale”, selon Dapo Thomas, analyste politique à l’Université de lagos. “Apolitique”, il ne devrait pas “être influencé par la politique partisane, ni par les considérations ethniques et religieuses”, a-t-il ajouté, estimant encore que son arrivée “donnera plus de crédibilité, de reconnaissance et de respect au président”.

Pays le plus peuplé d’Afrique avec 200 millions d’habitants, le Nigeria fait face à d’immenses défis économiques et sociaux liés à la pandémie de coronavirus. Le plus grand producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne a vu ses revenus chuter en raison de la baisse des cours du brut.

Le Nigeria a officiellement recensé 4.787 cas de coronavirus, dont 158 mortels et les tests de dépistage du virus y sont limités.

Parmi les victimes figure l’ex-directeur de cabinet, Abba Kyari, la plus haute personnalité à avoir succombé au coronavirus au Nigeria.

