"Luanda Leaks": Isabel dos Santos affirme que l'Angola a falsifié des preuves pour geler les avoirs

La femme d’affaires angolaise Isabel dos Santos a affirmé mardi qu’une partie de ses biens avaient été gelés dans son pays et au Portugal dans le cadre d’une vaste enquête pour détournement de fonds publics sur la foi d’un faux document.

Fille de l’ancien président Jose Eduardo dos Santos (1979-2017), la milliardaire est accusée par la justice angolaise et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) d’avoir pillé les caisses de son pays pour nourrir ses affaires privées.

Mme dos Santos, 47 ans, dirige un empire constitué de nombreuses sociétés dans les secteurs de la téléphonie et des mines, et a acquis des participations dans d’autres groupes, notamment bancaires, au Portugal.

Les justices angolaise et portugaise ont ordonné le gel de ses comptes bancaires et la saisie de certains de ses avoirs dans les deux pays.

Dans un communiqué distribué par une agence de communication, Isabel dos Santos a accusé mardi les procureurs en charge de l’enquête d’avoir ordonné ces sanctions sur la foi d’un “passeport falsifié”.

“La copie d’un faux passeport a été utilisée pour fabriquer des preuves auprès de tribunaux angolais (…) les autorités angolaises et portugaises se sont fiées à un passeport portant la signature de Bruce Lee, l’acteur de kung fu des années 1970”, affirme le texte.

Mme dos Santos a elle-même diffusé sur son compte Twitter une photo du document selon elle falsifié.

The facts and images speak for themselves. The truth today comes to light about the fraudulent court process and freezing order, based on forged evidence and fake documents. There are no arguments against facts. A “False Passport” was used and accepted by the Court as being mine. pic.twitter.com/kpik3sO2GL