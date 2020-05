Les défis du secteur des assurances en Afrique [Business Africa]

Le secteur des assurances en Afrique face au défi de la modernisation et de l’innovation pour un taux de pénétration très faible, seulement 3 % dans tout le continent.

Assurances, contrat d’assurance, sinistres, services… Quel rôle jouent les assurances en Afrique ? Une question qui se pose alors que les compagnies d’Assurance du continent sont confrontées au défi de l’innovation et de la numérisation.

Une démarche digitale qui urge au vu des faibles taux de pénétration enregistrés par un peu plus de 154 compagnies d’assurance que compte l’Afrique subsaharienne.

Que faut-il faire pour moderniser le secteur de l’assurance africaine et le rendre plus fiable pour une plus grosse pénétration du marché continental ?

Des questions auxquelles Dominique Sodjinou, directeur général de l’Africaine des assurances du Congo, a bien voulu répondre dans ce numéro.