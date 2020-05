Massacres de rangers : la RDC maintient ses accusations contre les rebelles hutus

Pour la RDC, ce sont les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) qui ont récemment massacré les 17 rangers du parc national des Virunga, dans la province du Nord-Kivu.

« Nous avons un premier rapport d’enquête préliminaire qui confirme l’action de la Compagnie de renseignement et d’action en profondeur (CRAP), une unité spécialisée des FDLR », a déclaré lundi, le général-major Maurice Aguru Mamba.

C‘était lors d’une conférence de presse, que le commandant du Corps pour la protection des parcs nationaux et des réserves naturelles apparentées (CORPPN) animait en présence du général-major Léon Kasonga, porte-parole des Forces armées congolaises (FARDC).

Le 24 avril dernier, 17 personnes dont 12 rangers trouvaient la mort lors d’une embuscade non loin du siège du parc national des Virunga. C’est l’attaque la plus meurtrière jamais subie par le parc. Pour les responsables de la structure, les coupables n‘étaient autres que les éléments des FDLR-FOCA.

Accusations rejetées par le groupe rebelle dans un communiqué rendu public quelque trois jours après le drame. Ce, en pointant du doigt l’armée rwandaise.

« Les FDLR soulignent que l’attaque menée par des militaires de Kagame ce 24 avril, s’ajoute à une longue liste de crimes dénoncés par la population locale et certaines autorités congolaises bien informées », peut-on lire dans le document.

« Sources crédibles »

Mais pas de quoi convaincre les autorités congolaises qui, malgré ces dénégations, imputent le massacre aux FDLR sur la base des « sources crédibles », selon l’expression de M. Aguru Mamba.

Les FDLR sont un groupe de rebelles hutu rwandais réfugiés en RDC. Certains fondateurs au début des années 2000 ont participé au génocide de 1994 au Rwanda. Leur ancien chef Sylvestre Mudacumura a été tué dans le Nord-Kivu en septembre 2019.

Depuis près de trois décennies, l’armée congolaise se bat contre des groupes armés dans la partie orientale du pays. « Les forces armées de la RDC sont en train de traquer les groupes armés qui sont dans les parcs », a affirmé le général-major Aguru.

Et du fait de ces violences à répétition, les Virunga subissent souvent des fermetures. À l’instar de la décision de mai 2018 après une série d’incidents ayant causé entre autres la mort d’un éco-garde et l’enlèvement d’un touriste britannique.

Créé en 1925, le parc des Virunga est la plus ancienne aire protégée d’Afrique. Étendue sur une superficie de 790 000 hectares, elle abrite de nombreuses espèces fauniques dont les gorilles des montagnes et les okapis. Les activités touristiques génèrent un bénéfice annuel de plus de 5 millions de dollars.