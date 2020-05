Togo : Faure Gnassingbe a prêté serment pour un quatrième mandat consécutif

Le président togolais, Faure Gnassingbe, 53 ans, a prêté serment dimanche à l’issue de la présidentielle de février dernier pour un quatrième mandat consécutif.

Réélu avec 70,78% des suffrages exprimés lors du premier tour de la présidentielle, Faure Gnassingbe entame un nouveau quinquennat. L’audience du Conseil constitutionnel tenue en matinée au Palais présidentielle dans la capitale Lomé comportait deux grandes étapes : la prestation de serment et l’installation du chef de l’Etat.

Vu le contexte sanitare actuel affecté par la pandémie du COVID-19, cette cérémonie s’est déroulée avec moins d’une centaine d’invités issus pour la plupart des Institutions de la République ainsi que du corps diplomatique accrédité au Togo.

Pour ce nouveau mandat, M. Gnassingbe s’est engagé à consacrer “tous ses efforts à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ; à préserver l’intégrité du territoire national ; et à être un serviteur fidèle et loyal du peuple”.

L‘élection présidentielle au Togo s’est déroulée le 22 février 2020. M. Gnassingbé a obtenu 70,78 % des suffrages exprimés, contre 19,46 % pour l’opposant et ancien Premier ministre Agbéyomé Kodjo, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Des résultats contesté par l’opposant togolais qui dénonçait de “graves irrégularités”, notamment des bourrages d’urnes, l’usage abusif des bulletins pré-votés, la falsification des résultats et le renvoi de ses délégués des bureaux de vote.

Faure Gnassingbe est arrivé au pouvoir en 2005 après le décès de son père, le général Gnassigbé Eyadéma, qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans.