Victoire Tomegah Dogbé, première cheffe du gouvernement togolais

Pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme est nommée à la tête du Gouvernement.

Victoire Tomegah Dogbé, ancienne ministre du Développement à la Base de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes est une figure politique bien connue des Togolais. Elle a été nommé dimanche, Cheffe du gouvernement du Togo.

Elle s'est tout de suite mise au travail pour former un nouveau gouvernement.

Marthe FARE-Activiste pour les droits de la femme voit en cette nomination, un exemple fondamental pour les générations futures :

"Le message est clair de plus en plus de femmes si elles sont compétentes et méritent leur place, elles sont promus, c'est ce que nous voulons dire aux générations. à la mienne qui est une génération intermédiaire entre deux et à celle qui me suit la génération qui vient celle de mes enfants, celle de mes petits frères et soeurs que tout est possible et que le fait une femme ne vous laisse plus à la porte de certains certains postes. "

L’annonce de la nomination de cette technocrate et d’une femme à la tête du l’exécutif togolais constitue un message fort pour les militants de la défense des droits de la femme.

Elle marque une avancée majeure dans la lutte pour l’égalité des genre au Togo.