Malawi : le personnel de santé en grève

Les agents de santé au Malawi, y compris les médecins, ont refusé de travailler jusqu‘à ce que le gouvernement leur fournisse des équipements de protection individuelle et une meilleure rémunération à la suite de la pandémie du coronavirus.

À l’hôpital central de Kamuzu, dans la capitale Lilongwe, de nombreux patients ont été forcés de rentrer chez eux, car il n’y avait personne pour s’occuper d’eux.

“Je suis venu ici le 16 mars et mon enfant a été opéré, le 20 mars. Jusqu‘à présent, la plaie ne guérit pas et devait retourner à la salle d’opération aujourd’hui, mais cela a échoué, car les médecins sont en grève”, témoigne Florence McDonald, mère d’un patient.

“J’ai été référé ici de l’hôpital de Bwaila, mais je n’ai pas été soigné parce que les infirmières sont en grève”, déclare Masauli Mwale, un malade.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des médecins et des infirmières en uniforme à l’extérieur de l’hôpital central Queen Elizabeth portant des pancartes avec des slogans tels que « Nous n’allons pas en mission suicide » et « Ma famille devrait-elle souffrir à cause de mon appel ?

Selon le dernier bilan, le Malawi comptabilise à ce jour 17 cas de personnes contaminés contre 2 décès pour 3 guérisons. La justice a suspendu vendredi, et pour une semaine, l’entrée en vigueur prévue samedi, du confinement national décrété par les autorités pour ralentir la pandémie de coronavirus.