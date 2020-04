COVID-19 : le prix du pétrole s'effondre

Les prix de l’or noir s’effondrent sous l’effet du confinement.

Les prix de l’or noir s’effondrent sous l’effet du confinement. pour se retrouver au plus bas niveau depuis plus de 20 ans, conséquence d’un stockage qui a presque atteint ses limites et de divergences stratégiques entre les pays producteurs.

“L’incapacité à appliquer tous les accords de l’OPEP a affecté encore plus le prix du pétrole et surtout les pays dont les ressources reposaient sur le commerce et le tourisme et les services, en terme d’activités non-pétrolières”, explique Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale au Fonds monétaire international (FMI).

Les pays de l’OPEP ont fini par s’entendre sur une baisse de 9,7 millions de barils par jour pour les mois de mai et juin ; alors que la demande mondiale devrait connaître une chute historique sur l’ensemble de l’année selon l’Agence internationale de l‘énergie (AIE). Ils prévoient des réductions au cours des deux années à venir.

La demande mondiale de pétrole devrait connaître un plongeon “historique” de plus de 9 millions de barils par jour cette année un effondrement, selon l’Agence internationale de l‘énergie (AIE).

