Lutte contre le COVID-19 en Ouganda : le quotidien des commerçants raconté par un photojournaliste

Badru Katumba est un photojournaliste indépendant basé à Kampala, en Ouganda. Il travaille actuellement sur un projet qui raconte la vie nocturne des vendeurs qui séjournent dans les marchés du pays en cette période de confinement.

Il suit une directive des autorités du pays – que tous les vendeurs qui passent la nuit au marché ne retournent pas chez eux pendant deux semaines afin d‘éviter tout contact qui pourrait les exposer, eux et leur famille, au coronavirus. À ce jour, l’Ouganda compte 55 cas confirmés et plus de 20 cas de guérisons.

Badru nous fait l‘économie de son travail dans le Morning Call.