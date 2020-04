CAN 2021 : la CAF n'exclut pas un report

La Confédération africaine de football n‘écarte plus l’idée d’un report de la Coupe d’Afrique des nations 2021, si la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus persiste.

Le sujet était presque tabou, il y a encore quelques mois. Mais la question se fait pressante depuis le début de la crise sanitaire mondiale. La CAN au Cameroun aura-t-elle lieu comme prévu en 2021 ? Pour certaines personnalités du football africain, comme le Sénégalais El Hadji Diouf, un report serait le mieux indiqué. Une issue que n‘écarte plus désormais la Confédération africaine de football, en raison du coronavirus qui est désormais le seul maître qui décide de tout.

Le sujet était presque tabou, il y a encore quelques mois. Après le report des éliminatoires de la prochaine et des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, c’est au tour des finales de ces deux tournois d‘être impactées par la pandémie de Covid-19. Elles ont été reportées à des dates ultérieures, suite logique du report des demi-finales.

La situation reste très compliquée surtout pour les footballeurs qui subissent de plein fouet cette crise sanitaire mondiale. Et tous s’impatientent de voir les compétitions reprendre le plus vite possible. Mais pour l’heure, ils doivent se contenter de leurs vacances forcées souvent en confinement. C’est le cas de l’ex-international U-17 camerounais Ntui Obasi Waltersqui évolue chez les Lusaka Dynamos. Il nous parle du clavaire de son confinement dans la capitale zambienne. Et la situation est loin d‘être reluisante.