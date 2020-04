Football – Transfert : le Nigérian Obi Mikel en route pour le Brésil ?

Le célèbre milieu offensif nigérian John Obi Mikel pourrait rejoindre la saison prochaine, le club brésilien Botafogo.

À conditions que les négociations entamées en février dernier et interrompues par le nouveau coronavirus aboutissent.

En provenance du Trabzonspor en Turquie, John Obi Mikel, 32 ans, est depuis le mois dernier libre et autonome, d’après des médias turcs et nigérians.

Né à Jos dans l‘État de Plateau au centre du pays, John Obi Mikel a débuté sa carrière footballistique dans le club de Plateau United (2002-2004) avant de s’envoler pour Lyn Oslo (2004-2006) en Norvège puis en Angleterre.

Au pays qui a inventé le foot, le Nigérian va jouer pendant près de dix ans (2006-2017) à Chelsea. Avec le club londonien, il joue 372 matches et remporte de nombreux titres. Parmi ces trophées, deux championnats nationaux (2010 et 2015), quatre coupes d’Angleterre (2007, 2009, 2010 et 2012), deux coupes de la ligue (2007 et 2015) et une Ligue européenne des champions (2012).

Avec l‘équipe nationale, Obi a été vainqueur de la CAN 2013, vainqueur de la CAN des moins de 20 ans en 2005 et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Avec les noir et blanc, c’est une nouvelle page de l’histoire qui est en passe de s’ouvrir pour Obi Mikel. Un véritable privilège que contribuer à perpétuer l’héritage laissé d’un grand du siècle dernier : l’ailier droit, Mané Garrincha.